Опубликован список запрещенных предметов для приглашенных на Парад Победы

Парад Победы нельзя будет посетить с едой, напитками и вейпами

Парад Победы 9 мая на Красной Площади Москвы нельзя будет посетить с едой, напитками и вейпами. Полный список запрещенных предметов для приглашенных опубликовало ТАСС.

Всего в списке запрещенных предметов — 26 позиций. Среди наиболее очевидных — любые боеприпасы, оружие и аэрозольные баллончики с пиротехникой. Также на парад нельзя будет приносить любые продукты питания и контейнеры для них, напитки, сигареты и вейпы, а также сыпучие предметы — кроме лекарств.

Из других запретов — экстремисткая и нацистская символика, а также атрибуты одежды и внешности. В частности, запрет также касается посещения парада в бронежилетах и корсетах, кроме медицинских.

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Парад Победы 9 мая не станут проводить в Краснодаре из соображений безопасности.

Также Кондратьев сообщил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году онлайн. Ветеранов в крае планируют поздравить концертами у дома.

Ранее репетиция парада Победы в России напугала немцев.