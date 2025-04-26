Сотрудники банка спасли пожилую петербурженку от мошенников

В Петербурге 72-летняя местная жительница чуть не потеряла сбережения из-за мошенников. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 25 апреля, когда пенсионерка пришла в отделение, чтобы снять средства со своей карты по указанию якобы «инспектора». Работники финансового учреждения распознали признаки телефонного мошенничества и отказались выполнять операцию. Они заблокировали карту клиентки и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Как пояснила внучка пострадавшей, пожилая женщина имеет проблемы с памятью из-за перенесенных заболеваний, хотя родственники неоднократно предупреждали ее о схемах телефонных аферистов. Семья планирует восстановить заблокированную карту и банковское приложение.

До этого пожилая петербурженка отдала лжесотрудникам ФСБ почти 19 млн рублей. Собеседники заставили ее поверить в необходимость задекларировать все сбережения и драгоценности, которые хранятся дома.

Ранее российский подросток устроил дома обыск и отдал мошенникам почти миллион рублей.