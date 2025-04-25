В Дагестане заключили под стражу подозреваемых, готовивших нападение на отдел полиции

В Дагестане суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех предполагаемых участников террористического сообщества, готовивших нападение на отдел полиции. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:25 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что силовики задержали четырех человек, которые планировали вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ. Еще один участник террористического сообщества был ликвидирован, оказав вооруженное сопротивление при задержании.

Фигурантам инкриминируют создание террористического сообщества и руководство им, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, а также приготовление к террористическому акту.

Ранее в Дербенте в результате перестрелки пострадал сотрудник полиции.