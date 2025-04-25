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СК квалифицировал как убийство взрыв, от которого погиб генерал Москалик

СК РФ: взрыв, от которого погиб генерал Москалик, квалифицирован как убийство
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Telegram-канал Осторожно, Москва

Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, как убийство. Информацию об этом подтвердила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечаетя, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в результате взрыва его автомобиля Volkswagen Golf. Инцидент произошел у дома №2 на улице Нестерова в Балашихе. Дело возбуждено по статьям 105 (убийство) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.

59-летний Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе 25 апреля. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали терактом покушение на Москалика.

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