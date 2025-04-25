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В Красноярском крае запретили использовать пиротехнику в майские праздники

В Красноярском крае ввели запрет на использование пиротехники в праздники в мае
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Shutterstock

В Красноярском крае вводится запрет на использование пиротехники в майские праздники. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Запрет будет действовать с 28 апреля до 12 мая.

«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности в дни подготовки и празднования 80-летия Победы», — говорится в публикации.

Кроме того, с 1 по 4, 8 и 9 мая, на время проведения праздничных мероприятий, будет ограничена продажа алкогольных напитков в местах массового скопления людей и в радиусе 100 метров от них.

До этого стало известно, что россияне планируют отказаться от поездок на майские праздники в пользу летнего отпуска. Треть (34%) россиян в 2025 году не планируют никаких дальних поездок в этот период, предпочитая экономить средства на более продолжительный и затратный летний отпуск. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее для россиян составили чек-лист весенней проверки автомобиля.

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