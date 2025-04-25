Американец спилил 11 деревьев и нанес ущерб на $347 тысяч

Мужчина в США бензопилой спилил 11 деревьев на сумму $347 тысяч, пишет Metro.

В Лос-Анджелесе полиция задержала 45-летнего местного жителя, который в течение нескольких дней систематически спиливал городские деревья при помощи бензопилы. Сэмюэл Патрик Грофт, как установили правоохранители, спилил 11 деревьев в разных районах города, включая центр Лос-Анджелеса, парк Гласселл и район Уэстлей. Общий ущерб городскому хозяйству предварительно оценен в $347 тысяч.

Подозреваемого задержали во вторник около 16:30 в районе Кастер-авеню и бульвара Уэст-Сансет. Примечательно, что последний акт вандализма совпал по времени с проведением мероприятий в честь Дня Земли.

«Это особенно цинично — уничтожать деревья именно в день, когда весь мир говорит о защите окружающей среды», — отметил представитель городской администрации.

Полиция продолжает расследование, пытаясь установить мотивы совершения этих действий. По некоторым данным, у задержанного могли быть психические проблемы — на это указывает его поведение во время задержания, отметили офицеры.

Ранее распиленное пополам дерево из-за соседского спора стало местной достопримечательностью.