В Севастополе школьницу оглушила пластиковая граната

В одной из школ Севастополя ученик принес на занятия пластиковую страйкбольную гранату. Об этом сообщается в Telegram-канале «Образование — Севастополь».

По информации местных властей, подросток случайно сорвал чеку имитационного устройства во время урока, в результате чего граната начала дымить. От резкого звука и дыма оглушена одна из школьниц. Медики оперативно оказали ей помощь, угрозы жизни нет.

Особенность инцидента в том, что страйкбольная граната изготовлена из пластика, поэтому металлодетекторы в учебном заведении не среагировали на ее наличие. В школе подтвердили, что не располагали информацией о том, что ученик пронес подобный предмет.

На месте работает полиция: правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства происшествия. В отношении несовершеннолетнего, принесшего гранату, будут приняты меры в соответствии с законодательством.

В декабре прошлого года сообщалось, что школьник пострадал во время урока ОБЗР в Нижнем Новгороде. Несчастный случай, предположительно, случился на занятиях по основам безопасности и защиты Родины в одном из лицеев в Советском районе. Девятиклассник взял в руки учебную гранату, которую учитель принес для демонстрации.

В какой-то момент 15-летний школьник якобы дернул за чеку, после чего предмет задымился и разорвался. В результате мальчик попал в больницу с травмой губы и ушибом руки, его мать уже написала заявление в полицию.

Тем не менее директор лицея заявила, что ничего подобного в стенах учебного заведения не происходило.

Ранее российский школьник ударил ножом одноклассника, который стукнул его палкой.