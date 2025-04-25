Появилось видео задержания обвиняемого в шпионаже гражданина Румынии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания гражданина Румынии, которого обвиняют в сборе данных о системах противовоздушной обороны (ПВО) по заданию спецслужб Украины. Кадры распространил ТАСС.

На видео показано, что молодой человек был задержан на улице в Сочи. Далее следуют кадры допроса. Гражданин Румынии признался, что с ним действительно связывался сотрудник украинской разведки.

«Его имя было Владимир. Он старший уполномоченный в разведке Украины. Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер. <...> Запомнил перекресток, а затем нашел его на картах и отослал информацию», — сказал задержанный.

О задержании гражданина Румынии ФСБ сообщала утром 25 апреля. По данным следствия, подозреваемый собирал данные о системах ПВО летом 2024 года. Взамен украинская сторона пообещала предоставить ему безопасный выезд из России и оказать содействие во вступлении в Вооруженные силы Украины , уточнили в ведомстве.

Ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии, передававшего Украине данные про Крым.