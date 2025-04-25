Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм Новый Иерусалим

Гладков: после атаки ВСУ на Новый Иерусалим уцелели входная группа и две часовни

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Кроме того, ночью в селе огнем уничтожен частный дом», — написал глава региона.

Накануне в Белгородской митрополии РПЦ сообщили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью после атаки дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Гладков заявил, что атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест региона — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Он подчеркнул, что дронам не давали тушить возникший в комплексе пожар.

Ранее появились кадры пожара в белгородском храме Новый Иерусалим после атаки ВСУ.