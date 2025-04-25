Большинство россиян заявили о желании запустить бизнес на маркетплейсах

Всерьез рассматривают возможность самим стать селлерами на маркетлейсах 27% россиян, еще 48% не исключают эту возможность в будущем. Такие данные предоставил сервис «RWB Исследования» в результате опроса покупателей Wildberries, в котором приняли участие 1500 человек.

«Такое же количество участников опроса — 76% респондентов — заявили, что думают не просто о выходе на какой-либо маркетплейс, а именно на Wildberries», — отметила директор департамента клиентского опыта и сервиса РВБ Анна Аверина.

Видя такой интерес, недавно компания запустила для новых пользователей личного кабинета продавца Wildberries пошаговую инструкцию, которая покажет последовательность действий на платформе — от заполнения реквизитов до первой реализации товаров, добавила она.

По словам Анны Авериной, такой онбординг позволяет продавцам выбрать интересующую схему работы на платформе и модель поставки, а также узнать, как заполнять карточку товара.

«Все обучение сопровождается полезными статьями и курсами, которые максимально охватывают все возможные вопросы от продавца-новичка», — пояснила она.

Оценивая возможный объем продаж товаров на маркетплейсе, большинство участников опроса назвали суммы до 200 тыс. рублей в месяц. Покупатели с опытом предпринимательства и владельцы бизнеса (3%) рассчитывают на обороты в диапазоне до 1 млн рублей и более 1 млн рублей в месяц.

Начать бизнес на маркетплейсе 46% респондентов мотивирует возможность получать дополнительный доход, 42% — работать без начальства, 31% опрошенных привлекает гибкий график. Сама идея стать предпринимателем благодаря сотрудничеству с маркетплейсом вдохновляет 25% россиян, 23% респондентов назвали драйвером возможность начать бизнес с небольшими вложениями.

Профильные семинары или онлайн курсы от экспертов маркетплейсов, судя по ответам, посещали 5% участников опроса.