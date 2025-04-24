Участникам КТО в трех регионах РФ могут назначить выплату, как у бойцов СВО

Минобороны РФ предложило распространить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей, которая полагается участникам спецоперации, на военных, выполняющих задачи контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом пишет ТАСС.

Оборонное ведомство уже подготовило соответствующий проект указа президента России. В пояснительной записке предлагается распространить выплаты на военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны на год или более после 9 августа 2024 года для выполнения боевых задач в приграничье.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы по поручению президента РФ Владимира Путина взяли на себя значительную часть на лечение и протезирование участников СВО. По словам градоначальника, в Москве созданы все условия для реабилитации уволенных с военной службы москвичей.

Также Собянин заявил, что Москва помогает создавать системы противовоздушной обороны (ПВО) не только для города, но и для центральной части России. Он добавил, что Москва активно помогает восстанавливать Донецк и Луганск.

Ранее в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.