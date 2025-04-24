Бывшего священника британской королевской семьи обвинили в изнасиловании 16-летней девушки

Бывшего священника королевского дома обвинили в изнасиловании девочки-подростка в 1990-х. Об этом пишет британская газета Express.

Жертва предполагаемого педофила, которой сейчас больше 40 лет, обратилась в полицию Лондона в прошлом месяце и сообщила, что «хочет справедливости». Она заявила, что подверглась сексуализированному насилию, когда была подростком. Преступления произошли после того, как священник завершил свои обязанности в королевском дворе и продолжались в течение полутора лет. Тогда потерпевшей было около 16 лет, и она недавно потеряла отца, поэтому находилась в уязвимом положении. Однако впервые она пережила насилие еще тремя годами ранее.

В настоящее время ведется расследование в отношении бывшего священника королевского дома после того, как его обвинили в изнасиловании девочки-подростка. Священник, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, обвиняется в изнасиловании и сексуальном насилии над женщиной в течение более 18 месяцев, когда она была подростком в 1990-х годах.

«Мне было очень трудно. Я отчаянно хотела поговорить с кем-нибудь о том, что произошло, когда мне было 13 лет, потому что я никому об этом не рассказывала, а также поговорить о моем отце. Он (священник) казался очень приветливым и дружелюбным и сказал, что я могу прийти и поговорить в любое время в его кабинете. <...> Я думаю, что то, что он сделал, было более чем подло. Я бы хотела, чтобы его судили и признали виновным. Я не думаю, что ему это должно сойти с рук», — уверена британка.

Она рассказала, что прекратила общение со священником, а в дальнейшем столкнулась с проблемами с психическим здоровьем и даже попала в психиатрическую больницу.

Ведется расследование. Представительница столичной полиции заявила, что пока в рамках дела не производилось никаких арестов.

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