Малазийка уволилась с работы после того, как начальник не поверил, что она в больнице

В Малайзии женщина уволилась, когда начальник потребовал у нее фото из больницы

Жительница Малайзии уволилась с работы, когда начальник потребовал у нее фото из больницы и геолокацию, пишет The Indian Express.

Женщина рассказала, что была вынуждена уволиться после того, как ее начальник потребовал от нее фотографии из больницы, медицинские рецепты и даже данные о ее местоположении через GPS. Все это происходило в тот момент, когда она находилась рядом с родственником, перенесшим операцию по удалению злокачественной опухоли. Несмотря на своевременное предупреждение о невозможности присутствовать на рабочем мероприятии, руководитель отказался принимать ее объяснения.

Ситуация обострилась, когда менеджер начал повышать голос. В течение получаса он настаивал на своем праве требовать доказательств, а затем приказал сотруднице написать официальное письмо с извинениями и приложить все медицинские документы.

Эта история вызвала широкий резонанс в сети. Многие пользователи начали делиться похожими случаями из своей практики. Один из комментаторов вспомнил, как его начальник саркастично поинтересовался, зачем ему присутствовать при родах сестры. Другой рассказал, что на предыдущем месте работы от него требовали фотографий с градусником во время болезни.

Ранее женщине при увольнении выплатили зарплату монетами «в качестве воспитания».