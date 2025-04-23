Хинштейн назвал отсутствие прямого диалога с людьми главной проблемой Курской области

Хинштейн: я вижу Курскую область сильным и комфортным для жизни регионом

Одна из ключевых проблем Курской области — отсутствие прямой коммуникации, прямого диалога власти с людьми. Об этом заявил герой первого выпуска программы журналиста Илья Гогуа «Личный прием» о российских губернаторах, временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

Илья Гогуа попросил Александра Хинштейна рассказать ─ что изменилось за сто дней, прошедших с назначения его на должность врио губернатора Курской области (выпуск записывался в середине марта).

Александр Хинштейн отметил, что за 100 дней работы на посту невозможно понять все проблемы региона, но основные тренды оценить реально.

«Власть сама по себе, граждане сами по себе. Я стараюсь, конечно, использовать те компетенции, тот опыт, который у меня есть. Сказать, что сегодня такой диалог выстроен в полном объеме, тоже нельзя. Мы лишь в начале пути», — заявил врио губернатора региона.

В решении проблемы отсутствия диалога власти и жители региона Хинштейн возлагает большие надежды на совместный проект с Минцифры России.

«Это запуск отдельного ресурса, через который люди смогут, и не только онлайн, но и офлайн, обращаться, сообщать о проблемах, о своих сложностях, о трудностях.

Надеюсь, что нам удастся в ближайшее время этот ресурс запустить», — сказал он.

По его словам, проект будет отличаться от существующих практик сроками отработки обращений, тем, как они систематизируются, удобством и простотой обратной связи.

«Я в первые же дни спрашивал у жителей, и большинство мне говорило, что чат-бот есть, мы обращаемся, но ответы, которые нам приходят, нас не устраивают, потому что они либо поверхностны, либо абсолютно формальны. Получается, как у Райкина, что к пуговицам претензий нет, но только костюмчик носить нельзя», — пояснил Хинштейн.

Кроме того, врио главы региона рассказал Илье Гогуа, по каким принципам продолжает формирование своей команды в Курской области. Он подчеркнул, что у него нет задачи «новой метлы».

«Правильнее будет так, чтобы люди, работающие или приходящие на работу в органы власти Курской области, были замотивированы на результат, были профессионалами, людьми порядочными, честными и государственниками», ─ подчеркнул Хинштейн.

Говоря о будущем Курской области, Хинштейн заявил, что видит регион «сильным, комфортным для жизни».