Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о почти семикратном росте числа задержаний по обвинению в терроризме

NYP: количество задержаний по обвинению в терроризме в США выросло на 655%
close
Shutterstock

Число задержаний по обвинению в терроризме в США выросло на 655% в результате регулярных антииммигрантских рейдов. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на данные американского министерства внутренней безопасности.

По данным издания, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа в стране задержали 219 человек, обвиняемых в терроризме. За аналогичный период прошлого года в Штатах произошло 29 подобных задержаний.

12 апреля газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа планирует депортировать из Соединенных Штатов 1 млн иностранных мигрантов за первый год работы главы Белого дома. Издание подчеркнуло, что в случае достижения цели действующие власти США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций за год.

В марте агентство Reuters сообщило, что тысячи сотрудников различных непрофильных федеральных ведомств США, которые занимались борьбой с преступностью, направили на обеспечение иммиграционного законодательства. По его данным, агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в основном используются как «охотники за беглецами», чтобы находить мигрантов, живущих в стране нелегально.

Ранее Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам оспорить депортацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами