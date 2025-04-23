В США заявили о почти семикратном росте числа задержаний по обвинению в терроризме

NYP: количество задержаний по обвинению в терроризме в США выросло на 655%

Число задержаний по обвинению в терроризме в США выросло на 655% в результате регулярных антииммигрантских рейдов. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на данные американского министерства внутренней безопасности.

По данным издания, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа в стране задержали 219 человек, обвиняемых в терроризме. За аналогичный период прошлого года в Штатах произошло 29 подобных задержаний.

12 апреля газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа планирует депортировать из Соединенных Штатов 1 млн иностранных мигрантов за первый год работы главы Белого дома. Издание подчеркнуло, что в случае достижения цели действующие власти США в два с половиной раза превзойдут предыдущее максимальное число депортаций за год.

В марте агентство Reuters сообщило, что тысячи сотрудников различных непрофильных федеральных ведомств США, которые занимались борьбой с преступностью, направили на обеспечение иммиграционного законодательства. По его данным, агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в основном используются как «охотники за беглецами», чтобы находить мигрантов, живущих в стране нелегально.

Ранее Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам оспорить депортацию.