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Врач: популярность «Оземпика» не имеет никакого отношения к его эффективности

Эндокринолог Калинчев: «Оземпик» стал популярным не из-за эффективности
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Среди россиян продажи препарата «Оземпик» для людей с сахарным диабетом, который люди стали массово покупать для сброса лишнего веса, показали трехкратный рост по итогам прошлого года. Однако его популярность никак не связана с реальной эффективностью – на самом деле, это не более, чем маркетинг, заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в эфире Общественной Службы новостей.

По словам эксперта, когда «Оземпик» только появился, его можно было купить в любой аптеке за 5 тыс. рублей, однако никому он тогда был не нужен. Однако затем препарат стали скупать состоятельные люди, причем по завышенным ценам – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, что привлекло к нему всеобщее внимание.

«Это эффект грамотного вирусного маркетинга и эффект дефицита, — убежден врач. — Это стало неким маркером среди людей, кто может или не может позволить себе данный препарат. Никакого отношения к его эффективности это не имеет».

В целом препаратов для похудения достаточно много, а именно «Оземпик» стал популярным из-за многочисленных новостей о звездах, худеющих с его помощью, добавил Калинчев. Причем в фармацевтической компании Novo Nordisk, по его словам, его не позиционируют как препарат для лечения ожирения.

До этого сообщалось, что госзакупки аналогов препарата «Оземпик» в 2024 году достигли 2,3 млрд рублей. Однако подчеркивается, что это соответствует реальным потребностям российских пациентов с сахарным диабетом.

Ранее стало известно, что от «Оземпика» ожидают новых побочных реакций.

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