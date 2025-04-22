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Россиянам объяснили, почему полезно приседать во время рабочего дня

Pravda.Ru: приседания во время рабочего дня помогут улучшить здоровье
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Выполнение 10 приседаний с отягощением каждые 45 минут в течение восьмичасового рабочего дня поможет людям с малоподвижным образом жизни улучшить здоровье, в том числе отрегулировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, это позволит улучшить кровообращение в ногах после еды. Специалисты подчеркнули, что длительное сидение является независимым фактором риска развития некоторых видов рака, даже при регулярных занятиях спортом.

«Вы должны понять, насколько важно вставать время от времени. Это займет всего несколько минут: выполнение прыжков с выпадами, берпи или приседаний могут иметь огромное значение», — отметил доктор биомедицинских наук Ронда Патрик.

Фитнес-тренер Антонина Гампер до этого говорила, что в офисе во время перерывов стоит выполнять физические упражнения, чтобы избежать неприятных ощущений в теле после сидячей работы. По ее словам, для хорошего кровообращения подойдут приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле и подъем пешком по лестнице.

Ранее россиянам назвали три лучших упражнения для разминки в офисе.

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