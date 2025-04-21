Россиянам рассказали, почему регулярная сдача крови полезна для здоровья

Стать донором крови может не каждый – для них действуют особые требования. В их числе – отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения. Если же человек ничем не болен и регулярно сдает кровь, то он не только помогает другим, но и приносит пользу своему здоровью, рассказал 360.ru врач Роман Фишкин.

Среди основных требований к донорам специалист, помимо обострения хронических заболеваний, выделил возраст от 18 до 60 лет, вес не менее 50 килограммов.

«Гражданство не имеет особого значения, можно быть иностранцем, но с регистрацией в России не менее года», — отметил врач.

Есть и временные ограничения для потенциальных доноров. Например, сдать кровь не сможет человек, который всего несколько недель назад перенес ОРВИ или грипп, делал пирсинг или татуировку в период от четырех месяцев до года до процедуры. Кроме того, это запрещено в течение полугода после хирургического вмешательства, в течение месяца после вакцинации, года после беременности и двух-трех суток после употребления спиртных напитков, объяснил эксперт.

Есть также не временные, а абсолютные противопоказания – ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, туберкулез, онкология, заболевания крови и серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы и печени, предупредила врач.

Что касается количества допустимых процедур, то мужчинам становиться донорами можно не чаще, чем пять раз в год, а женщинам – четыре раза в год. При правильном подходе процедура сдачи крови совершенно безопасна, организм после нее быстро восстанавливается. Более того, регулярная сдача крови даже полезна – она стимулирует кроветворение, заключил Фишкин.

До этого британские ученые выяснили, что у частых доноров крови происходят специфические генетические изменения в стволовых клетках костного мозга, которые способствуют образованию новых, нераковых клеток. Эксперименты в лаборатории подтвердили, что такие мутации помогают клеткам лучше реагировать на стресс, вызванный потерей крови, и способствуют производству эритроцитов, не превращаясь в раковые.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о возможности сдать кровь и ее компоненты.