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В Ленобласти мигрант напал с ножом на знакомого иностранца

В Усть-Луге мигранта задержали за нападение с ножом на знакомого
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Shutterstock

В Ленобласти мужчина стал фигурантом уголовного дела после распития алкогольных напитков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 22-летний мигрант сам признался в содеянном сотрудникам правоохранительных органов. Он рассказал, что забрал у своего 45-летнего знакомого нож и затем напал на владельца оружия.

Как сообщает управление СК РФ по региону, старший участник конфликта получил множественные колото-резаные раны, спасти его не удалось.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, мигранта задержали, его допрашивают.

«Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Татарстане женщину осудили за нападение на крестницу дочери. Фигурантка распивала с гостьей алкоголь, но в какой-то момент заметила, что та отправляет ее мужу фото в белье. В результате женщина схватилась за нож, пострадавшая не выжила.

Ранее сибиряк напал на бывшую сожительницу с ножом из чувства ревности.

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