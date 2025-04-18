В Забайкалье должник пытался поджечь помещение службы приставов

Жителя Забайкалья подозревают в попытке поджога помещения судебных приставов. Об этом сообщает УФССП России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, мужчина пришел в здание с пятилитровой бутылкой с жидкостью. На входе у подозреваемого поинтересовались, зачем тот пришел.

«Гражданин спросил, находится ли на месте судебный пристав-исполнитель, на что получил утвердительный ответ. Однако, узнав, что приемный день не сегодня, мужчина вышел в коридор», – сообщается в публикации.

После этого местный житель вылил на дверь и стену из бутылки жидкость, напоминающую бензин. В этот момент рядом находился другой пристав, который схватил мужчину и надел на него наручники, не позволив поджечь помещение.

Позже на место приехали сотрудники Росгвардии, которым передали мужчину. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства инцидента.

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