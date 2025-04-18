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В Забайкалье должник пытался поджечь помещение службы приставов

В Забайкалье должника задержали за попытку поджога помещения приставов
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Забайкалья подозревают в попытке поджога помещения судебных приставов. Об этом сообщает УФССП России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, мужчина пришел в здание с пятилитровой бутылкой с жидкостью. На входе у подозреваемого поинтересовались, зачем тот пришел.

«Гражданин спросил, находится ли на месте судебный пристав-исполнитель, на что получил утвердительный ответ. Однако, узнав, что приемный день не сегодня, мужчина вышел в коридор», – сообщается в публикации.

После этого местный житель вылил на дверь и стену из бутылки жидкость, напоминающую бензин. В этот момент рядом находился другой пристав, который схватил мужчину и надел на него наручники, не позволив поджечь помещение.

Позже на место приехали сотрудники Росгвардии, которым передали мужчину. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее отец-алиментщик оплатил долг, испугавшись, что у него заберут музыкальный инструмент.

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