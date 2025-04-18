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В США мужчина поймал «гибрид аллигатора и щуки»

NYP: рыболов в США поймал аллигатора, удивившего соцсети своей внешностью
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Art Weston/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из США поймал аллигатора, удивившего соцсети своим видом, а заодно установил новый мировой рекорд, пишет New York Post.

Рыболов из Кентукки Арт Уэстон добавил еще один рекорд в свою коллекцию, выловив гигантского аллигатора весом около 69,5 кг и длиной 2,2 метра. Этот улов стал самым крупным в истории для сверхлегкой снасти с тестовой леской, что подтвердила Международная ассоциация охотничьих рыб (IGFA).

По словам Арта, борьба с добычей длилась почти четыре часа.

«Это не та ситуация, где можно просто пересилить рыбу. Нужно было утомить ее, сохраняя постоянное давление», — объяснил Уэстон.

После поимки гиганта взвесили, измерили и сфотографировали, а затем выпустили обратно в озеро Ливингстон (штат Техас) живым и невредимым. После того, как кадры были опубликованы в соцсетях, некоторые пользователи обратили внимание на внешний вид добычи, напомнившей им гибрид щуки и крокодила.

Ранее акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, утащила рыбака в море.

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