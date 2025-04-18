Турбизнес России разработал альтернативный сценарий отдыха в Анапе

Туристическая отрасль Анапы и Темрюкского района готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов после ЧП с танкерами в Черном море. Об этом сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает РИА Новости.

«С учетом решения Роспотребнадзора в отношении пляжей туристическая отрасль уже проработала и готовит альтернативный сценарий отдыха туристов», — сказал замминистра.

Вахруков пояснил, что речь идет о таких направлениях, как активный туризм и культурно-познавательные экскурсионные программы. Также замминистра отметил сельский, гастрономический и событийный туризм, указав, что и в Анапе, и в Темрюкском районе для формирования привлекательных туристических продуктов есть все необходимые инструменты.

Замминистра уточнил, что в настоящее время уже сформированы и начали работать все необходимые меры государственной поддержки для бизнеса.

Незадолго до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха из-за повторных разливов мазута и не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края уже пообещали вернуть деньги за отмену брони в отелях отдыхающим, которые отказались от отдыха в Анапе и Темрюкском районе из-за разлива мазута.

Ранее глава Кубани назвал гастротуризм альтернативой пляжному отдыху в Анапе.