Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турбизнес России разработал альтернативный сценарий отдыха в Анапе

Вахруков: туротрасль Анапы готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов
close
WR studio/Shutterstock

Туристическая отрасль Анапы и Темрюкского района готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов после ЧП с танкерами в Черном море. Об этом сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает РИА Новости.

«С учетом решения Роспотребнадзора в отношении пляжей туристическая отрасль уже проработала и готовит альтернативный сценарий отдыха туристов», — сказал замминистра.

Вахруков пояснил, что речь идет о таких направлениях, как активный туризм и культурно-познавательные экскурсионные программы. Также замминистра отметил сельский, гастрономический и событийный туризм, указав, что и в Анапе, и в Темрюкском районе для формирования привлекательных туристических продуктов есть все необходимые инструменты.

Замминистра уточнил, что в настоящее время уже сформированы и начали работать все необходимые меры государственной поддержки для бизнеса.

Незадолго до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха из-за повторных разливов мазута и не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края уже пообещали вернуть деньги за отмену брони в отелях отдыхающим, которые отказались от отдыха в Анапе и Темрюкском районе из-за разлива мазута.

Ранее глава Кубани назвал гастротуризм альтернативой пляжному отдыху в Анапе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами