Daily Mail: врач рассказал, что хождение по дому в уличной обуви может вызвать болезни

Микробиолог рассказал, почему нельзя ходить дома в уличной обуви, пишет Daily Mail.

Доктор Манал Мохаммед из Вестминстерского университета заявила, что привычка носить уличную обувь в помещении может подвергать домочадцев риску заражения опасными бактериями и токсичными веществами.

Обувь, которую носят на улице, собирает множество вредных веществ: от канцерогенных герметиков с дорожного покрытия до свинцовой пыли, негативно влияющей на развитие детей. Исследования показывают, что концентрация этих веществ внутри дома может быть в 37 раз выше, чем снаружи, если ходить в уличной обуви по помещению.

Кишечная палочка, клостридии (вызывающие тяжелую диарею) и стафилококк (провоцирующий кожные инфекции) — лишь часть микроорганизмов, которые могут попасть в дом с обувью. Особую опасность это представляет для маленьких детей, которые ползают по полу и могут случайно занести бактерии в рот. Также уличная обувь приносит аллергены, такие как пыльца, что усугубляет симптомы у людей с сенной лихорадкой.

Доктор Мохаммед рекомендует оставлять уличную обувь у входа — это простой, но эффективный способ снизить риски.

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