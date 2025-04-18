Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбежавший из воинской части мигрант устроил поножовщину в Петербурге

78.ru: в Петербурге мигрант, сбежавший из воинской части, устроил поножовщину
close
Depositphotos

В Петербурге иностранец, находившийся в розыске за побег из воинской части, устроил поножовщину. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля на улице Пугачева. В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, и прибывшие на место стражи порядка обнаружили там 31-летнего мужчину с ножевым ранением в плечо. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где его поместили в шоковое отделение.

На месте происшествия задержали 45-летнего безработного мигранта. Как выяснилось, он уже месяц находился в розыске за самовольное оставление воинской части. Согласно предварительным данным, конфликт произошел после совместного распития алкоголя, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале поминки закончились поножовщиной между сожителями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами