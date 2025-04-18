Сбежавший из воинской части мигрант устроил поножовщину в Петербурге

В Петербурге иностранец, находившийся в розыске за побег из воинской части, устроил поножовщину. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля на улице Пугачева. В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, и прибывшие на место стражи порядка обнаружили там 31-летнего мужчину с ножевым ранением в плечо. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где его поместили в шоковое отделение.

На месте происшествия задержали 45-летнего безработного мигранта. Как выяснилось, он уже месяц находился в розыске за самовольное оставление воинской части. Согласно предварительным данным, конфликт произошел после совместного распития алкоголя, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале поминки закончились поножовщиной между сожителями.