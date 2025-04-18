Стало известно, как ароматы влияют на память и обучение людей

Мягкие и обволакивающие ароматы помогают укрепить память. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

Ученые выяснили, что некоторые запахи могут улучшать умственные функции у пожилых людей, пока они спят. Для этого использовались семь ароматов — роза, апельсин, эвкалипт, лимон, мята, розмарин и лаванда. Согласно исследованию, люди, которые спали с ароматами, улучшили результаты тестов на обучение и память на 226%.

«Механизм такого воздействия связан с тем, что обонятельные пути в мозге тесно связаны с эмоциональными и воспоминательными областями, такими как лимбическая система и гиппокамп. Каждый аромат становится своего рода «паролем», открывающим доступ к глубинам вашего разума», — отметили в сообщении.

Специалисты Ассоциации психологических наук в Нидерландах до этого установили, что эмоции могут передаваться через запах пота. Этот феномен, который ученые назвали «инфекцией эмоционального состояния», позволяет личным ощущениям одного человека быть «заразными» для окружающих.

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