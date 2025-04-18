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Врач рассказала, чем опасны напитки с пищевым глицерином для детей

Врач Соломатина: напитки с пищевым глицерином опасны для детей
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Напитки с пищевым глицерином представляют опасность для здоровья детей, потому что он может понижать давление и вызывать помутнение сознания, если употребить его в большом количестве. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Это соединение имеет свойство притягивать воду, поэтому способно оказывать некоторый слабительный, а также мочегонный эффект. В результате организм теряет жидкость, после чего может упасть давление и даже начаться помутнение сознания», — сказала эксперт.

По ее словам, вода выводит из организма электролиты, что меняет работу систем и органов ребенка. При этом Соломатина подчеркнула, что только употребление большого количества глицерина грозит серьезными последствиями.

Группа врачей из Ирландии и Великобритании до этого выяснила, что некоторые напитки со льдом и глицерином могут вызвать у детей так называемый «синдром глицериновой интоксикации». Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой, сонливостью и даже комой. Всем детям потребовалась срочная медицинская помощь, включая внутривенное введение глюкозы и жидкостей.

Ранее врач рассказал о профилактике анемии у детей.

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