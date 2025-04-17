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Аферисты выманили у пенсионера 2,3 млн рублей и требовали поджечь локомотив

В Краснодаре мошенники приказали пенсионеру поджечь локомотив на вокзале

В Краснодаре мошенники выманили у пожилого мужчины более 2 млн рублей под видом замены электросчетчика и потребовали устроить пожар на вокзале. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Неизвестные связались с 63-летним пенсионером, представившись сотрудниками энергосбытовой компании. Аферисты попросили его назвать код из СМС, чтобы заменить счетчик. Спустя некоторое время с пожилым мужчиной связался сотрудник «ФСБ», который заявил, что на имя краснодарца оформлена доверенность на третье лицо и теперь под угрозой его недвижимость.

Преступники убедили мужчину оформить два кредита, взять в долг у знакомых и перевести все деньги на «безопасный счет». Они объяснили, что это поможет обезопасить его квартиру от мошенников. Пенсионер понял, что это обман, только когда преступники сказали купить канистру с бензином и поджечь локомотив на вокзале. После этого краснодарец обратился в правоохранительные органы.

Ранее мошенники заставили пенсионерку инсценировать свое похищение и потребовали выкуп в криптовалюте.

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