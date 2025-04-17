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Россиянам напомнили о феномене «миловидовщины» в медицине

«Лента.ру»: главный уролог СССР Миловидов годами делал из здоровых инвалидов
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Е. Стоналов/РИА Новости

Главный уролог СССР Василий Миловидов годами делал из здоровых людей инвалидов, фальсифицируя их диагнозы. О резонансном деле напомнило издание «Лента.ру».

О том, что этот врач не только не компетентен, но и сознательно ставил пациентам ложные диагнозы, чтобы провести на них операции, якобы доказывающие эффективность предложенным им методов лечения, стало известно после того, как в 1962 году Миловидов на глазах у коллег удалил молодому мужчине 12-перстную кишку, приняв ее за новообразование. Вместе с этим органом он вырезал у пациента часть тонкой кишки (около 40 сантиметров), часть брызжейки и питавшие их кровеносные сосуды. Спасти 23-летнего юношу не удалось.

Как показало вскрытие, молодому мужчине был поставлен Миловидовым диагноз «туберкулез почки» с единственной целью — доказать эффективность использования слюноотсоса для удаления пораженных туберкулезов тканей из внутренних органов. При этом на практике такие ткани приходилось иссекать. В течение месяца после этого инцидента было произведено расследование, по итогам которого стало известно, что доктор медицины сфальсифицировал серию научных работ, был судим за проведение подпольных абортов в 1940 году и скрыл этот факт, а также, что в диссертации Миловидова были серьезные ошибки, непозволительные даже для студентов.

В итоге обнаруженный феномен становления карьеры в медицине на подлоге и фальсификации получил во врачебных кругах СССР название «миловидовщина».

Ранее российские врачи по ошибке провели операцию пациентке без анестезии.

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