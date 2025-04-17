В РПЦ объяснили россиянам, почему нельзя оставлять еду на могилах близких

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин объяснил на пасхальной пресс-конференции, что не нужно оставлять еду на могилах родных, передает РИА Новости.

По его словам, она достается животным, которые всегда «крутятся» в таких местах, а это совсем не подходит для того, чтобы почтить память близких.

«Усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной, а это — молитва», — сказал Потокин.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе согласился с этой точкой зрения и добавил, что оставление еды и рюмок водки на кладбище — это языческие обычаи, которым сейчас нет места.

На той же пресс-конференции Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь. После съедения кулича остается пакет с религиозным изображением, который выбрасывается в помойку или лежит в непотребном месте, тем самым священное изображение «может быть осквернено».

Ранее в РПЦ оценили допустимость «пасхального» маникюра.