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МИД России разъяснил характер рейда силовиков в московскую баню

МИД: рейд силовиков в московскую баню носил плановый характер
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janar.akaev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рейд сотрудников силовых структур в московский банный комплекс «Бодрость» носил плановый характер. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что действия российских силовиков соответствовали нормам законодательства РФ. Проверка была плановой и не направлена на граждан какой-либо конкретной страны.

В МИД подчеркнули, что сознательно нарушающие российское миграционное законодательство иностранцы должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях такого поведения. Кроме того, некоторые задержанные при рейде в банный комплекс «Бодрость» оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, поэтому в отношении них были применены «соответствующие меры».

14 апреля посла РФ Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее в МИД Киргизии прокомментировали аресты граждан республики в московской бане.

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