Более 56 тысяч жителей Херсонской области остались без света

В Херсонской области свыше 56 тысяч человек остались без электричества

Авария на подстанции «Виноградово» оставила без электричества более 56 тысяч человек в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил телеканал «Таврия».

«В Херсонской области 56 237 человек остались без электроснабжения из-за аварии. <...> Подача электроэнергии приостановлена в 102 населенных пунктах Голопристанского, Скадовского и Алешкинского округов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за отключения трансформатора подстанции от тепловой защиты.

До этого сообщалось, что из-за аварийные отключения электроэнергии в Дагестане без электричества остались свыше 160 тысяч человек. По информации МЧС, в 219 населенных пунктах 18 муниципальных образований региона зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения.

Причины отключения уточняются, дагестанские энергетики переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось об инциденте во Владивостоке, где свыше 50 домов остались без электричества.