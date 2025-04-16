Подравшийся за очередь к банкомату россиянин объяснил свое поведение

В Самаре местный житель отправится под суд за драку в очереди к банкомату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность нарушителя и оперативно задержали его. Им оказался ранее судимый за грубое нарушение правил дорожного движения, разбой и кражу мужчина, который работает кладовщиком. Он пояснил, что конфликт начался из-за места в очереди, которое он не поделил с соседом.

Самарчанин признался, что причиной ссоры с незнакомым ему молодым человеком стали «желание показать твердость характера и силу перед невестой, младшим братом и сыном». Также, по словам нарушителя, в тот момент он нервничал перед судебным заседанием по другому уголовному делу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести» УК РФ. За вменяемое преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Москве мужчина поторопил людей у очереди в банкомате и провернул аферу с их деньгами.