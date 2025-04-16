Арестован мужчина, напавший с ножом на школьника в Челябинске

Суд на два месяца арестовал жителя Челябинска, напавшего с ножом на мальчика

Обвиняемый в нападении на 11-летнего школьника во дворе жилого дома в Челябинске проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

37-летнему жителю Челябинска предъявлено обвинение в покушении. По данным следствия, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, напал на 11-летнего мальчика. Он несколько раз ударил ребенка ножом.

На крики ребенка выбежал житель дома, он спугнул нападавшего и вызвал мальчику скорую помощь, несовершеннолетнего госпитализировали. Известно, что задержанный ранее был судим.

До этого сообщалось, что в Омской области отчим напал с ножом на двоих детей. Мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения напал с ножом на трехлетнего пасынка и несовершеннолетнюю падчерицу. Мальчик получил многочисленные ножевые ранения, спасти его не удалось. Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. В момент произошедшего мать детей находилась на сохранении беременности в больнице, ожидая рождения третьего ребенка.

Ранее российский школьник ударил ножом одноклассника, который стукнул его палкой.