Тренер рассказал, нужно ли сжигать все калории из еды тренировками

Pravda.Ru: все калории из еды не нужно сжигать тренировками

Калории из каждого съеденного продукта не нужно сжигать с помощью тренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на персонального тренера Серхио Пейнадо.

По его словам, тренировки необходимы для поддержания формы и здоровья, однако они не должны становиться способом сжигания всех калорий. Он напомнил, что организм тратит энергию и на основные жизненные функции, среди которых — дыхание и кровообращение. На это уходит до 70% всех ежедневных калорий.

Эксперт добавил, что еда не должна ассоциироваться с чувством вины, а упражнения — с наказанием. Он призвал не компенсировать все потребляемые калории упражнениями, чтобы не испортить отношения с едой.

Ученые из Колорадского университета до этого установили, что периодическое голодание в течение трех дней в неделю помогает терять вес эффективнее, чем ежедневный подсчет калорий. У тех, кто соблюдал трехдневное интервальное голодание, также наблюдались более благоприятные изменения в нескольких кардиометаболических показателях. В частности, такая схема питания помогала снижать систолическое артериальное давление, нормализовать уровни холестерина (общего и ЛПНП) и глюкозы в крови натощак.

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