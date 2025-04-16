Школьницу, которая зарезала отца, защищая сестру, передали родственникам

15-летняя школьница, ударившая отца ножом в Южном Бутово, пока будет находиться под присмотром родственников. Об этом сообщает столичный СК.

На месте преступления в квартире многоэтажки в Южном Бутово проведены следственные действия и опрошены свидетели. 15-летняя девочка, которая, защищая старшую сестру, ударила отца ножом в шею, передана в семью родственников. Обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажного дома по Бартеневской улице. Отец поссорился со старшей 20-летней дочерью, на которую планировал оформить кредит. Между девушкой и мужчиной началась драка, в конфликт вмешалась 15-летняя младшая дочь. Заступаясь за сестру, она ударила отца ножом в шею. Школьница призналась, что была настолько зла, что желала отцу смерти и специально целилась в зону шеи. Она также сообщила, что отец постоянно кричал на них и бил. Обратиться в полицию девушки боялись. Погибший ранее был судим условно за распространение наркотиков и насилие в отношении представителя власти, у него также имеются долги по кредитам. Семья считалась благополучной, на учете в полиции она не состояла.

Ранее защита сестер Хачатурян допустила сходство их дела с убийством 15-летней школьницей ее отца.