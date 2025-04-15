Вооруженный петербуржец преградил рейсовому автобусу дорогу, чтобы вывести из него жену

Вооруженный петербуржец на BMW преследовал автобус, чтобы снять с него жену

В Санкт-Петербурге мужчина на иномарке гнался за рейсовым автобусом, чтобы снять с него супругу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 15 апреля на Приморском шоссе. Водитель BMW подрезал городской автобус и не давал ему проехать, пока одна из пассажирок, предположительно, его жена не проследовала в его машину.

Как рассказал водитель общественного транспорта, неизвестный перегородил ему дорогу машиной, затем вышел с охотничьим карабином в руках и заставил открыть двери автобуса, вывел женщину. Вместе они сели в иномарку и уехали.

Водитель продолжил рейс и доложил о произошедшем начальству и полиции, закончив рабочий день. От написания заявления в правоохранительные органы работник автопарка отказался. Полиция Выборгского района устанавливает обстоятельства случившегося.

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