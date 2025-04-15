В Rambler&Co рассказали об отношении россиян к метеозависимости

Почти половина россиян (45%) убеждены, что метеозависимость является медицинской проблемой. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co об отношении россиян к этому явлению.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 3 по 10 апреля 2025 года. В нем приняли участие более 308 тыс. интернет-пользователь.

Каждый десятый участник (10%) назвал метеозависимость мифом. Около трети опрошенных (34%) связывают ее с сочетанием физиологических и психологических факторов, а 11% считают это самовнушением.

В ходе исследования также были выявлены гендерные различия отношения к вопросу. Каждая вторая женщина (46%) и только каждый четвертый мужчина (27%) заявили о сильном влиянии погоды на свое самочувствие. Частичные симптомы отмечают у себя 38% женщин и 46% мужчин. Полное отсутствие связи между самочувствием и погодой наблюдают 9% женщин и 15% мужчин. При этом 7% женщин и 12% мужчин признались, что просто ни разу не обращали на это внимания.

Самыми частыми проявлениями метеозависимости стали головная боль (22%) и скачки давления (21%). Нарушения сна отмечают 20% участников, снижение работоспособности — 18%, а ломота в суставах беспокоит 13%. Только 6% связывают повышенную раздражительность со сменой погоды.

При этом 39% респондентов предпочитают бороться с симптомами медикаментами. Каждый четвертый (26%) старается больше отдыхать, а 31% просто пережидают неприятные периоды. Народные методы и специальные упражнения используют 1% и 3% соответственно.

Отмечается, что половина участников (50%) никогда не обсуждали свою метеозависимость с близкими. Однако 41% могут рассчитывать на поддержку окружения. Лишь 7% сталкиваются с непониманием, а 2% слышат обвинения в капризности.