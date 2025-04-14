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Стример приставал к 11-летней девочке в маршрутке в Ставрополе

В Ставрополе стримера задержали за приставания к девочке в маршрутке
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Студента-стримера подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка в Ставрополе. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в маршрутке. По словам собеседника, 11-летняя девочка села на место в конце транспортного средства и стала играть в игры на телефоне. В какой-то момент к ней подсел 22-летний молодой человек и стал приставать.

«От страха девочка не смогла закричать и позвать на помощь. Другие пассажиры маршрутки ничего не заметили», – рассказал источник.

Позже мужчина вышел на одной из остановок. Школьница приехала и рассказала обо всем матери, женщина обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело. Известно, что он учится в одном из местных вузов. В свободное от учебы время проводит трансляции, на которых играет в компьютерные игры.

Ранее в Ленобласти мужчина домогался двухлетней дочери соседей.

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