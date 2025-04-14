Дмитрий Чернышенко отметил рост интереса россиян к зимнему отдыху

В текущем зимнем сезоне российские горнолыжные курорты приняли почти 8,3 млн человек. Это на четверть больше, чем в предыдущем году, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу импортозамещения в сфере туризма в Завидово Тверской области

«Видим большой интерес к горнолыжному отдыху, наращиваем инвестиции в это направление. Только по программе льготного кредитования бизнес уже взял обязательства проинвестировать в создание и развитие инфраструктуры горнолыжных курортов 32 млрд рублей и обеспечить дополнительно почти 5 млн посещений в год», – сообщил вице-премьер.

Отмечается, что Минэкономразвития поддержало льготными кредитами девять горнолыжных комплексов в прошлом году. Сейчас на рассмотрении находятся еще 11 проектов в различных регионах, включая Карелию, Кузбасс и Хабаровский край. Для развития отрасли сформирован федеральный проект под руководством Минпромторга, который определил потребности в отечественной продукции, включая строительство до 300 канатных дорог и производство 275 ратраков до 2030 года.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил высокий спрос на программу льготного кредитования отелей.

«На сегодняшний день в рамках программы поступили заявки от 51 субъекта страны, что превысило все ожидания. И на следующей неделе председатель правительства подведет итоги конкурсного отбора», – сказал он.

Чернышенко добавил, что государство поддержит курорты производством высокотехнологичного оборудования, включая канатные дороги и системы оснежения. По его словам, нужно стимулировать производство туристических автобусов, дефицитного оборудования для парков развлечений, судов для межрегиональных речных перевозок. В составе нацпроекта «Туризм и гостеприимство» есть отдельный федпроект, в рамках которого Минпромторгом реализуются эти мероприятия.

Как подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов, российские производители способны выпустить до 450 единиц канатных дорог до 2030 года.

Напомним, федеральный проект «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», сформированный в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», направлен на увеличение доли российского оборудования в отрасли до 84,5% к 2030 году. Проект реализуется Минпромторгом совместно с Минэкономразвития.