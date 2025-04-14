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В Дагестане мать продала новорожденного за полмиллиона рублей

Mash: в Дагестане мать подозревают в продаже младенца
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Shutterstock

В Дагестане раскрыта сделка по продаже новорожденного — мать получила 500 тысяч рублей сразу после выписки из роддома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным Telegram-канала, в декабре 2024 года 24-летняя жительница Дагестана сразу после родов передала младенца 40-летней женщине. За продажу новорожденного мать получила 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время на ребенка попытались оформить документы, но специалисты заподозрили подлог и обратились в полицию. Обе женщины полностью признали свою вину. Покупательница объяснила свои действия невозможностью иметь собственных детей, а продавец сослалась на тяжелое финансовое положение.

Четырехмесячный младенец временно помещен под опеку государства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Самаре женщина три года получала пособия на выдуманных детей с помощью поддельных документов. Красноглинский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении. Также с россиянки в полном объеме взыскали 2,7 млн рублей причиненного бюджету ущерба.

Ранее мать близнецов обвинила больницу в исчезновении одного ребенка во время родов.

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