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В Курской области жителей Рыльского района отселяют из-за обстрелов

Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Жителей приграничных населенных пунктов Рыльского района Курской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что мероприятие проводится администрацией района совместно с добровольческим формированием «Барс-Курск» в связи с повторяющимися обстрелами со стороны украинских военных.

В районной администрации сообщили, что жители села Козино уже эвакуированы, некоторые люди по-прежнему остаются в селе Городище и хуторе Ряза. В настоящее время проводится организованная эвакуация местного населения силами районной администрации при поддержке подразделений «Барс-Курск». На данный момент четыре человека уже вывезены: двоих разместили в пункте временного размещения (ПВР), а еще двоих временно приютили родственники в Курске.

Накануне при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области ранения получил мирный житель, спасти его не удалось. Водитель автомобиля, который вез молодого человека, не пострадал.

Ранее Курскую область атаковали дроны.

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