Обезьяна набросилась на россиянку во время экскурсии во Вьетнаме

Shot: во Вьетнаме на туристку из России напала обезьяна

Россиянке понадобилась помощь медиков после нападения животного во Вьетнаме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала сама туристка из Курска, она отправилась в Нячанг. Там она посетила экскурсию, во время которой заметила, что гид пьет слишком много алкоголя.

Затем путешественники отправились на остров обезьян. Туристка стала кормить одно из животных, но в какой-то момент оно набросилось на нее и расцарапало бок.

«По словам ошарашенной девушки, гид к тому моменту уже еле стоял на ногах, и все, чего от него можно было добиться, — это ругань и мат», – сообщается в публикации.

После инцидента пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали помощь и сделали укол от бешенства. Сейчас россиянка чувствует себя хорошо.

До этого на Бали россиянка попала в больницу после попытки сделать селфи. Во время съемки ее ударила большая волна, туристка упала в воду, на дно с кораллами. Пострадавшая получила рваную рану головы и травму бедра.

Ранее мать обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована.