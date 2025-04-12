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Обезьяна набросилась на россиянку во время экскурсии во Вьетнаме

Shot: во Вьетнаме на туристку из России напала обезьяна
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Depositphotos

Россиянке понадобилась помощь медиков после нападения животного во Вьетнаме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала сама туристка из Курска, она отправилась в Нячанг. Там она посетила экскурсию, во время которой заметила, что гид пьет слишком много алкоголя.

Затем путешественники отправились на остров обезьян. Туристка стала кормить одно из животных, но в какой-то момент оно набросилось на нее и расцарапало бок.

«По словам ошарашенной девушки, гид к тому моменту уже еле стоял на ногах, и все, чего от него можно было добиться, — это ругань и мат», – сообщается в публикации.

После инцидента пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали помощь и сделали укол от бешенства. Сейчас россиянка чувствует себя хорошо.

До этого на Бали россиянка попала в больницу после попытки сделать селфи. Во время съемки ее ударила большая волна, туристка упала в воду, на дно с кораллами. Пострадавшая получила рваную рану головы и травму бедра.

Ранее мать обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована.

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