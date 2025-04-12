В Томской области загорелась ферма, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По его данным, возгорание произошло в Кожевниковском районе. Огонь распространился на площади в 550 кв. м.

В середине марта 3 млн насекомых чуть не сгорели из-за пожара в офисно-производственном здании в Удмуртии. Огонь охватил одно из строений на улице Живсовхозная в Ижевске. В одном из его помещений располагалась ферма по выращиванию сверчков и тараканов. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой. Площадь возгорания составила 300 кв. м. К борьбе с огнем привлекли 37 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

А в конце января в Псковской области пожарные спасли из огня более 200 коров и телят. Инцидент произошел в деревне Малахи. На животноводческой ферме произошел пожар, огонь распространился на 85 кв. м.

Ранее зебра по имени Рон спаслась при пожаре в белгородском зоопарке.