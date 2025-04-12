«Был напуган и плакал»: очевидцы — о спасении кота с карниза 21-го этажа в Екатеринбурге

Кот, который через открытое на верхнее проветривание окно выбрался на карниз 21-го этажа в Екатеринбурге, плакал и пытался самостоятельно вернуться в квартиру. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Анастасия. По словам девушки, животное было очень напугано и один раз чуть не свалилось вниз.

«Мне позвонила моя знакомая и сказала, что в моем районе ЧП — кот пытается залезть обратно в окно, и это 21-й этаж. Я в недоумении вышла из дома и смотрю, что действительно кот пытается залезть в квартиру обратно, но у него ничего не получалось. К этому времени там уже стояли люди, вытянули одеяло в надежде поймать, если тот полетит вниз. Я с замиранием смотрела на все это и молилась, только чтобы он не свалился. Но кот есть кот, одно неловкое движение — и он упадет. Счет, конечно, шел на секунды. Тот самый момент, когда кот чуть не упал — это я видела своими глазами, и думаю, что еще чуть-чуть и он бы сорвался точно. Кот был очень напуган, очень плакал, пытаясь залезть обратно в квартиру. Полтора часа он находился в опасности», — сказала она.

Анастасия отметила, что кота спас хозяин, вернувшийся домой — он был напуган произошедшим не меньше питомца.

«Я побежала в подъезд, чтобы достучаться до соседей, узнать, какая это квартира, чтобы хозяина оповестить о беде. Но на мое удивление, открыли только пять человек, которые вообще не знали этого хозяина и в принципе не общались никогда. Я спросила, есть ли у них чат общего подъезда, наверняка хозяин этого кота тоже есть в этой группе. Конечно, написали в этот чат, оповестили хозяина, он отреагировал и сказал, что уже едет домой. Когда приехал хозяин, благополучно все завершилось — он открыл окно и затащил кота. Хозяин был напуган не меньше кота, видно было, как тряслись руки, ведь при открытии окна кот мог бы испугаться, и тогда бы беды не избежали», — добавила она.

Местный житель Фарух в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что очевидцы искали хозяина через СМИ и управляющую компанию, а неравнодушные прохожие растянули одеяло на случай падения кота.

«Соседи, которые хотели оказать помощь в данной ситуации, вышли на улицу и с пледом стояли на случай, если котик упадет, чтобы хоть как-то помочь, чтобы приземление было максимально мягким. Кот там находился порядка двух — дух с половиной часов, очень долго. Еще неизвестно, когда он туда залез, до того, как его заметили. Как мне еще сказали, прибыл туда зооспас с огромным брезентом. Это было намного круче, чем одеяло соседей. И они час простояли в холоде — зооспас и другие жильцы этого дома в надежде, что котик не упадет, но чтобы максимально сделать мягким падение», — подчеркнул он.

Жительница дома напротив Кристина пожаловалась, что подобные ситуации с домашними животными происходят в их районе каждый год.

«Конечно, взбудоражило, потому что для нашего района это, к сожалению, ненормальное явление, но оно есть. Каждый год, как начинается тепло, у нас летают коты. Это действительно так, каждый год: просто их не один, не два, не три — их гораздо больше. И ничему жизнь других не учит. Здесь, слава богу, все с благополучным концом. Надеемся, что благодаря таким новостям люди задумаются хотя бы, а то почему-то думают, что при открытом окне на верхнее проветривание кот не залезет», — посетовала она.

12 апреля Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» сообщил, что на карнизе 21-го этажа жилого дома в микрорайоне Светлый застрял кот, вылезший наружу из квартиры через окно. Перепуганное животное ходило по карнизу и периодически пыталось запрыгнуть обратно. В 11:16 мск появилась информация, что владелец кота добрался до дома и вытащил его с фасада.

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