Самолет из Сочи в Пхукет вернулся на аэродром после задержки в 21 час

Самолет из Сочи в Пхукет задержался на 21 час, вылетел и вернулся на аэродром

Рейс авиакомпании Azur Air из Сочи в Пхукет задержался на 21 час, после чего самолет вылетел и вернулся на аэродром. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Изначально запланированный на 21:30 мск 10 апреля рейс был перенесен на 17:25 мск 11 апреля, однако после взлета самолет вскоре снова приземлился — по технической причине. Причиной первоначальной сильной задержки рейса был назван сильный ветер в аэропорту Сочи. После посадки пассажирам сообщили, что задержавшийся почти на сутки рейс ZF-2967 будет выполнен на резервном воздушном судне. Дорога на самолете из Сочи в Пхукет занимает около 8,5 часа.

По данным ТАСС, в ожидании рейса пассажиры смогут отдохнуть в гостинице.

До этого рейс авиакомпании FlyDubai из Москвы в Дубай задержался на 10 часов.

Ранее в аэропорту Хибины рейс задержали на 13 часов.