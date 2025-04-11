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Мать в Британии арестовали за то, что она забрала у своих дочерей iPad

LADBible: в Британии мать забрала у дочерей iPad и была арестована
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Shutterstock

Мать в Британии арестовали за то, что она забрала у своих дочерей планшет iPad, пишет LADBible.

Как сообщают СМИ, 50-летняя Ванесса Браун, учительница истории и мать двоих детей, провела семь часов в полицейском участке после того, как временно забрала у своих дочерей iPad. Поводом для ареста стал звонок в полицию от 40-летнего мужчины, который сообщил о возможной краже. Сотрудники правоохранительных органов, отследив устройство по GPS, прибыли по указанному адресу и задержали британку по подозрению в хищении.

Женщину поместили в камеру, обыскали дом ее матери и даже допросили пожилую родительницу, обращаясь с ней, по словам Ванессы, «как с преступницей».

«Это была совершенно неадекватная реакция. Никто не подумал, что это просто жест воспитания», — рассказала Ванесса.

Полиция подтвердила, что iPad действительно принадлежали детям, а мать имела полное право его конфисковать. После 12 часов разбирательств Ванессу отпустили под подписку о невыезде, запретив общаться с дочерьми до завершения проверки. В итоге обвинения с нее сняли.

Как отметила сама Браун, она лишь хотела, чтобы дети на время отвлеклись от экранов и сосредоточились на учёбе. Однако в эпоху, когда даже школы переходят на цифровые форматы, такие методы все чаще вызывают непонимание — вплоть до вмешательства правоохранителей.

Представитель полиции Суррея заявил, что офицеры действовали в рамках протокола, но признали, что ситуация требовала более взвешенного подхода. Тем временем сама Ванесса намерена добиваться извинений за пережитый стресс, особенно за то, как обращались с ее престарелой матерью.

Ранее в Британии открыли первую государственную больницу для зависимых от вейпа детей.

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