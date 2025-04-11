Россиянка вмешалась в чужой конфликт и откусила у женщины часть носа

Жительница Брянской области укусила часть носа у женщины и попала под суд

В Брянской области женщина укусила другую, и потерпевшая лишилась части носа. Об этом сообщается на сайте Суражского районного суда.

В мае прошлого года 34-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала свидетельницей конфликта между своей подругой и другой женщиной.

Обвиняемая, вероятно, решила помочь приятельнице и укусила ее оппонентку за нос. Впоследствии внешность пострадавшей существенно изменилась.

Теперь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, обвиняемой грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

До этого жительница Смоленской области изуродовала знакомую, откусив ей кончик носа. Женщины подрались, и одна из них ударила оппонентку коленом в живот и пустила в ход зубы. У потерпевшей образовалась неизгладимая рана с видимыми рубцами. Суд назначил обвиняемой наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее в Хабаровском крае мужчина откусил любимой ухо и пошел под суд.