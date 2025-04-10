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Красный Крест помог найти более 2 тысяч жителей Курской области

Российский Красный Крест помог найти более 2,2 тысячи жителей Курской области
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Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) помог восстановить связь с 2228 жителями Курской области, которые потеряли контакт с близкими. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Российскому Красному Кресту удалось установить судьбу и восстановить связь с 2228 жителями Курской области, которые потеряли контакт с близкими. Таких результатов удалось добиться с августа 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным организации, речь идет о 1885 гражданских лицах и 343 военнослужащих. В РКК сообщили, что им поступили более 7 тыс. обращений о поиске пропавших. Часто несколько человек искали одного родственника.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил те вещи, которые делают украинские военнослужащие в регионе, с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стало известно о попытках ВСУ покинуть оставшиеся позиции в Курской области.

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