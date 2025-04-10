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Российский школьник передал однокласснику 18 млн якобы на лечение матери

В Петербурге сын бизнесмена отдал однокласснику 18 млн рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге бизнесмен обратился в полицию после того, как его сын-семиклассник передал другу крупную сумму. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал мужчина, занимающийся оптовой торговлей оборудованием для стоматологических клиник, в марте 2025 года его сын передал неизвестным 5,5 млн рублей и 150 тысяч долларов. Общий ущерб составил около 18 млн рублей. При выяснении обстоятельств правоохранители узнали, что получателем денег стал 13-летний одноклассник сына предпринимателя.

Тот попросил крупную сумму на лечение матери, а также для покупки автомобиля в ОАЭ с дальнейшей перепродажей в России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», полицейские устанавливают, как подростку удалось провернуть аферу.

Ранее россиян предупредили о новой версии крадущего деньги вируса «Мамонт».

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