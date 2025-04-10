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Власти Китая упростили процедуру брака

Китайские власти упростили процедуру заключения брака ради увеличения их числа
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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Китайские власти упростили процедуру регистрации брака ради того, чтобы население страны чаще заключало такие союзы. Об этом сообщает Xinhua News Agency.

Так, согласно новым правилам, стало проще подавать документы для регистрации — достаточно предоставить удостоверение личности, заявление об отсутствии действующих браков и близких родственных связей в трех поколениях. Из списка требований убрали подачу справок из книги регистрации домохозяйств.

Кроме того, власти Китая разрешили заключать браки не только в месте постоянного проживания, что снизит расходы молодоженов.

Решение упростить процедуру регистрации было принято на фоне снижения уровня брачности в Китае в последние годы.

До этого Национальная комиссия по здравоохранению Китая призвала установить весы на курортах и в отелях для борьбы с ожирением в стране.

Ранее ученые раскрыли важную генетическую связь между ожирением людей и собак.

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